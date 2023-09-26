Ardahan'da 15 Temmuz Şehidi Tekin için isminin verildiği okulda mevlit programı düzenlendi

15 Temmuz Şehidi Türkan Türkmen Tekin için isminin verildiği Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mevlit programı düzenlendi.

Okulun salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, şehit Tekin'in eşi 15 Temmuz gazisi Ramazan Tekin, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Osman Erdem ile öğrenciler şiir ve ilahiler okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Acay, yaptığı konuşmada, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın önemine değinen Acay, "Böyle bir program ile şehidimizi anmış olduk. Onlar bu vatan için canlarını verdi. Bizlere düşen bu vatanın kıymetini bilmek. Gazimize de bugün bizimle olduğu için kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

15 Temmuz Gazisi Ramazan Tekin de eşinin böyle bir programda anılmasının kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

O gece hainlere karşı mücadelede canlar verildiğini belirten Tekin, "Canım gitti ama vatanım gitmedi. Vatan anadır, babadır. Bu vatan size emanet, gençlerimize emanet. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Etkinlik için buradaki öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Bizi gururlandırdılar." diye konuştu.