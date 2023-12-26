Ardahan'da 14 köy yolu ulaşıma kapandı

ARDAHAN - Ardahan'da kar yaşamı olumsuz etkiliyor. Bölgede bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kardan kapanan 14 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından 14 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri seferber oldu.

Ekiplerin kapalı bulunan köy yollarını kısa sürede ulaşıma açması bekleniyor.