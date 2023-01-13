Ardahan buz kesti, havaya serpilen sıcak su bile dondu Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Ardahan buz kesti, havaya serpilen sıcak su bile dondu

ARDAHAN - Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Ardahan adeta buz kesti. Gece eksi 20 derece soğuk havanın yaşandığı Ardahan'da havaya serpilen sıcak su yere buz taneciği olarak düştü.

Aşırı soğukların etkili olduğu kentte günlük yaşam felç oldu. Kentte dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında 24 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde yaşandı. Ağaçların kırağı, çeşmelerin ve yolların buz tuttuğu bölgede, vatandaşlar şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniye örterek korudu.

Uğraş Karataş Güneşin dahi üşüdüğü şehirde yaşadıklarını söyleyerek, "Gördüğünüz gibi havada su bile donuyor. Eksi 30 derece, araçlar çalışmıyor. ve şu anda memleket buza döndü" dedi.