Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den taziye evleri açıklaması

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentin önemli sorunlarından olan taziye evleri için çalışmaların başladığını ve hedeflerinin her mahalleye bir taziye evi yaptırmak olduğunu açıkladı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, "Hedefimiz her mahalleye bir taziye evi yaptırmak" dedi.

Başkan Demir, Başkanlık makamında basın mensupları ile bir araya gelerek, kentin önemli sorunlarından olan taziye evleri için çalışmaların başladığını ve hedeflerinin her mahalleye bir taziye evi yaptırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Başkan Demir, "Taziye evlerinin bir kısmını hayırsever iş insanları tarafından yaptırılacak. Taziye geleneği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefimiz ilimizdeki tüm mahallelerimize taziye evleri kazandırmak ve cenaze sahibi komşularımızın bir nebze olsa acılarını paylaşabilmektir." diye konuştu.

Demir, 7 Mahallesi bulunan kentte her mahalleye yapılacak olan taziye evlerinin yapımına 15 gün içinde başlanacağını belirterek, "Mahallemizde Belediye'ye ait yerler temin edildi. Taziye evlerinin hemen yanı başına muhtarlık binası da yapıyoruz. İlk etapta 2 tane hayırseverimiz sponsor oldu. Bu sezon sonunda kışa girmeden 15 gün içinde temellerini atacağız" şeklinde konuştu. - ARDAHAN