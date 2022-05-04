Ardahan Belediye Başkanı Demir'in bayram ziyaretleri

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir ile Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Demir, kent merkezindeki bazı aileleri evinde ziyaret edip bayramlarını tebrik etti, bir süre sohbet etti.

Demir ailesi ziyarette karşılaştıkları çocuklara da giyecek ve oyuncaktan oluşan çeşitli hediyeler verdi.