Ardahan Belediye Başkanı Demir'in bayram ziyaretleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan Belediye Başkanı Demir'in bayram ziyaretleri

AA - Günay Nuh - Güncel
 - Güncelleme:
Ardahan Belediye Başkanı Demir'in bayram ziyaretleri

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir ile Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, eşi Zuhal Demir ile Ramazan Bayramı dolayısıyla ev ziyaretlerinde bulundu.

Belediye Başkanı Demir, kent merkezindeki bazı aileleri evinde ziyaret edip bayramlarını tebrik etti, bir süre sohbet etti.

Demir ailesi ziyarette karşılaştıkları çocuklara da giyecek ve oyuncaktan oluşan çeşitli hediyeler verdi.

AA / Günay Nuh - Güncel

Ramazan Bayramı, Faruk Demir, Ardahan, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title