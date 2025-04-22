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Ardahan-Ardanuç Kara Yolunda Kaya Parçaları Düşmesi

Ardahan-Ardanuç Kara Yolunda Kaya Parçaları Düşmesi
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Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde kar örtüsünün bulunduğu alanlarda kaya parçaları düştü. Ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekipler çalışma yürütecek.

Kar örtüsünün bulunduğu Ardahan-Ardanuç kara yolu kenarına kaya parçaları düştü.

Ardahan'ı, Karadeniz'e bağlayan kara yolunun Bülbülan Yaylası ile Bağdeşen köyü mevkisinde halen kar örtüsü bulunuyor.

Havaların ısınması ve toprağın yumuşamasıyla yol kenarına kaya parçaları yuvarlandı.

Yolun bazı noktalarına da kar düştüğü gözlendi.

Şimdilik ulaşımda sorun yaşanmayan bölgede ekiplerin çalışma yürüteceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
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