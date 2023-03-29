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Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Ardahan-Ardanuç kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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Ardahan-Ardanuç kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Ardahan-Ardanuç kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç geçişine izin verilmiyor.

Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Kar yağışının yoğunlaştığı yükseklerde ulaşım aksıyor.

Karayolları ekipleri, kentti Karadeniz bölgesine bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolunun Bülbülan güzergahını yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapattı.

Kaynak: AA / Güncel

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