Üye Girişi
Haberler

Ardahan'a Mevsimin İlk Kar Yağışı Düştü

Ardahan'a Mevsimin İlk Kar Yağışı Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan kent merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı. Kentteki yağmur, sabah erken saatlerde kara dönüştü ve bölge halkı, karın erken yağdığını ifade etti.

ARDAHAN kent merkezi, mevsimin ilk kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte, geceden itibaren etkili olan yağmur, sabahın erken saatlerinde yerini kara bıraktı. Kent merkezi, sabaha karşı beyaza büründü. Araçlar ve bitkilerin üzerindeki kar, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Güne karla uyanan bölge halkı, bu yıl karın erken yağdığını söyledi. Ardahan'da yaşayanlar, soba ve kaloriferlerin yakılmaya başlandığını ve kışlık giyeceklerinin de gardıroplarındaki yerlerini aldığını belirtti.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ardahan kar

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

 'Yenidoğan Çetesi'nin tape kayıtları kan dondurdu: Çocuğu bugün yaşat, alem yaparız o parayla

"Çocuğu bugün yaşat, o parayla alem yaparız"

 Yenidoğan çetesinin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çetenin çalıştığı özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?

Üstü çizildi mi? Bakan Tekin'e açıkça soruldu, pek umutlu konuşmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eli böğründe tarifi! En güzel eli böğründe tarifi! Eli böğründe tarifi nasıl yapılır? Eli böğründe için malzemeler! Ali Çuhadar kimdir? MasterChef Kahramanmaraşlı Ali Çuhadar kimdir? Antalya elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Rıza Uçan kimdir? Sağlık Bakanlığı görevinden neden alındı? 19-20 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Güney Sudan Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Ergin kimdir? Metin Ergin hayatı ve biyografisi Adana elektrik kesintisi! 19-20 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.