Arda Turan ve diğer sporcuların dolandırıcılık davasına yeni şikayetçiler eklendi

Özden ATİK / İSTANBUL, ARALARINDA spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 19 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, iki şikayetçinin daha iddianamesi eklendi. İddianameler kabul edildiğinde, davadaki şikayetçi sayısı 21 olacak.

İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Denizbank Levent Büyükdere Caddesi Şube Müdürü Seçil Erzan'ın arasında bulunduğu 7 sanıklı davayla bağlantılı olarak iki yeni iddianame daha hazırlandı. Soruşturmayı yürüten savcılıkça, Nuray Şengüler ve Deniz Güzel'in "şikayetçi" olduğu iki yeni iddianame mahkeme dosyasına gönderildi. Mahkemenin iddianameleri değerlendirme sürecinde olduğu öğrenildi.

"NURAY ABLA ÇOK MAĞDUR OLDU"

Banka müdürü Seçil Erzan'ın, şikayetçi Nuray Şengüler'i sadece özel müşterilerin katılabileceği gizli bir fon olduğunu söyleyerek kandırdığı ve bu fona

para yatırmaya ikna ederek defalarca kez para aldığı iddia edildi. Seçil Erzan, savcılık ifadesinde Florya şubesinden eski müşterisi olan Şengüler'i mağdur ettiğini belirterek "Toplamda yine fonda hisse senedi alıp satacağımı ve daha fazla para ödeyeceğimi vaad ederek ondan 12 milyon liraya yakın para aldım ancak ödeyemedim. Kesinlikle Nuray Abla'nın parasını ödeyeceğim. Benim yüzümden çok mağdur oldu" demişti. Erzan ikinci savcılık ifadesinde de, "Nuray Şengüler fon vaadi ile gerçekten mağdur ettiğim insanlardandır. Kendisinden 10 milyon lira ve 55 bin dolar para aldım. Yani o dönem ki hesaplarıma göre 55 bin dolar para almıştım. Bunun 150 bin doları kız kardeşine ödedim ancak halihazırda 400 bin dolar borcum bulunmaktadır. Bu parayı parça parça olacak şekilde teslim aldım" dedi.

ANNESİNİN KARDİYOLOĞUNDAN 150 BİN DOLAR ALMIŞ

Seçil Erzan, annesinin kardiyoloğu olan Deniz Güzel'den de para aldığını söylemişti. Erzan, "Deniz Güzel bana parayı değerlendirmem için vermiştir. Ben de 150 bin dolar parayı Deniz Güzel'den aldım. Daha doğrusu Deniz Güzel, Nazlı Can'ın hesabına bu parayı havale etmiştir. Nazlı Can benim yakın arkadaşımdır. Deniz Güzel de benim yakın arkadaşımdır" dedi.