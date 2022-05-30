ARDA'NIN BARAJ GÖLÜNDE CESEDİ BULUNDU, KARDEŞİNİN DURUMU KRİTİK - Haberler

HATAY'ın Samandağ ilçesinde, dün serinlemek için baraj gölüne giren Arda Tandır'ın (12) cansız bedenine ulaşıldı. Boğulmak üzereyken kurtarılan kardeşi Kadir Berat Tandır'ın (8) ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Samandağ'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Karaçay Baraj Gölü'nde serinlemek için suya giren Arda ve Kadir Berat Tandır kardeşler, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Kadir Beraat Tandır, bu sırada bölgeden geçenler tarafından fark edilip, sudan çıkarıldı, Arda ise gözden kayboldu. Kadir Berat, çağrılan sağlık ekibince ambulansla hastaneye kaldırıldı. AFAD ekiplerinin başlattıkları çalışmalarda, bugün saat 11.30 sıralarında, Arda Tandır'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, sinir krizleri geçirdi. Arda Tandır'ın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, Kadir Berat Tandır'ın ise yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel