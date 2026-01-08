Haberler

"Spiritua" gösterisi, İstanbul'da bu ay ve şubatta izleyicilerle buluşacak

Güncelleme:
Arda Aydın'ın yazıp yönettiği 'Spiritua' gösterisi, bu ay ve şubatta İstanbul'da sahnelenecek. Gösteri, Shakespeare'in beş büyük tragedyası ve Truva Savaşı'nın anlatımını çocuk ve gençlerle sahneye taşıyor. Modern müzik ve yapay zeka teknolojisiyle zenginleştirilen bu çok katmanlı gösteri, sanatseverler için eşsiz bir deneyim sunacak.

Arda Aydın'ın yazıp yönettiği "Spiritua" gösterisi, bu ay ve şubatta sanatseverlerle buluşacak.

Alışılagelmiş tiyatro oyununun dışına çıkan çok sesli ve katmanlı gösteri, 24 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 22 Şubat'ta Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde ve 23 Şubat'ta Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gösteri, William Shakespeare'in beş büyük tragedyası "Hamlet", "Macbeth", "Othello", "Kral Lear" ve "III. Richard" ile Truva Savaşı'nın destansı anlatımını, Çocuk Genç Sanat Tiyatro'dan (ÇGST) 45 çocuk ve gençle sahneye taşıyor.

Sahnede Shakespeare'in metinlerine Pink Floyd, Chemical Brothers, Fatboy Slim ile Barış Manço'nun müzikleri ve modern dans koreografileri eşlik ediyor.

Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan filmler de gösteri sırasında sahnede dev ekranda gösteriliyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel


