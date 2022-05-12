Arçelik'ten eşitlikçi staj programı

Arçelik, bayi ve yetkili servislerinde kadın istihdamına destek vermek ve iş deneyimi kazandırmak üzere 100 stajyer alacağı "İş'te Liderlik, Stajda Eşitlik Programı"nı başlattı.

Arçelik açıklamasına göre, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yönünde pek çok çalışma yürüten Arçelik, Koç Holding'in Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu'ndaki küresel liderliği doğrultusunda teknoloji ve inovasyon alanında açıkladığı taahhütler kapsamında istihdamda kadın oranını artırmaya ve kadınları kariyerleri boyunca desteklemeye devam ediyor.

Ekonomik ve toplumsal hayatta kadın temsiliyetini artırmak için projeler yürüten Arçelik, Türkiye'nin 81 iline yayılan bayi ve yetkili servislerinde kadın iş gücü kaynak havuzunu desteklemek üzere bir adım daha attı ve "İş'te Liderlik, Stajda Eşitlik Programı"nı başlattı. Sadece kadın adayların başvurabileceği 100 kişilik staj programı ile öğrenciler, kariyerlerinin başında sektörde deneyim kazanma şansı ile bayi ve servislerde teknik eğitimle birlikte müşteri ilişkileri, kampanya yönetimi, satış ve pazarlama alanlarında çalışarak deneyim kazanabilecek. Böylece programın sonunda iş hayatına gerekli donanımı kazanmış olarak başlama şansına sahip olacaklar.

Arçelik'in üniversitelerin son sınıfında okuyan öğrencilere yönelik "İş'te Liderlik, Stajda Eşitlik Programı", özellikle teknik eğitim ve satış pazarlama alanında kariyer hedefleyen öğrencilere hitap ediyor. 6 hafta sürecek staj için üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim gören son sınıf öğrencileri, Türkiye'nin her ilinden başvuru yapabiliyor.

Genç yetenekler staj kapsamında; ürün tanıtımı, ürün bakımı, onarımı ve montajı gibi teknik eğitimler, sektör dinamikleri, kampanya ve pazarlama aktiviteleri hakkında bilgi sahibi olurken, satış, kar ve müşteri memnuniyeti alanlarında nasıl çalışmalar yürütüldüğünü öğrenme imkanı bulacak, mağaza içinde ve dışındaki satış ve tanıtım çalışmalarında deneyim kazanma fırsatı bulacak. Programa katılan öğrenciler, MS Office eğitimleri gibi iş hayatında gerekli temel becerileri kazanmanın yanı sıra ilham veren kariyer hikayelerinin paylaşılacağı toplantılara ve eğitimlere de katılma şansı yakalayacak.

25 Temmuz'da başlayacak staj programı için başvurular, "www.adecco.com.tr" adresinden yapılabiliyor.

Arçelik, kadının ekonomik güçlenmesi çalışmaları kapsamında istihdamda kadın oranını artıracak projeler hayata geçirerek net taahhütler ortaya koyuyor. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu Action Coalition taahhütleri kapsamında bayilik ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmayı hedefleyen "BEKO 100 Kadın Bayi Projesi" ile kadın bayi oranını 2026'ya kadar yüzde 25'e çıkarmayı taahhüt ediyor. 2026'ya kadar Arçelik ve Beko yetkili servislerinde çalışan teknisyen kadın oranının yüzde 6,7'den yüzde 14'e çıkartılması hedefleniyor.