Arçelik, Kayseri'de 3 Yeni Nesil Mağaza Açtı

Arçelik, tüketici deneyimini en üst düzeye çıkarma hedefiyle yeni nesil mağaza ağını Kayseri'deki üç yeni mağaza ile genişletti.

Bu yıl 70'inci yılını kutlayan marka, Kocasinan ilçesinde 2, Melikgazi ilçesinde 1 olmak üzere toplam 3 yeni nesil mağaza açtı.

Yeni nesil mağazalarda tüketicilere, çamaşır ve kurutma makineleri gibi beyaz eşyalar ile televizyonlardan küçük ev aletlerine, dijital ürünlerden kişisel bakım çözümlerine kadar geniş ürün ağı satışa sunuluyor.

Düvenönü Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Türkiye Pazarlama Kıdemli Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik Satış Kıdemli Direktörü Benay Bakışkan, Arçelik Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Birol Pamukçu ve şirketin üst düzey yöneticileri ile bölge bayi ve yetkili servisleri katıldı.

Açılışta konuşan Arçelik Türkiye Genel Müdürü Dinçer, 70 yıldır teknoloji ile müşterilerin ihtiyaçlarına en uygun ürün ve çözümleri sunduklarını, tüketici odaklı, ayrıcalıklı uygulamalarla donattıkları mağazalarda perakende sektöründeki yenilikçi uygulamaları Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketicilerle buluşturduklarını söyledi.

Kayseri'de 3 yeni nesil mağazayı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dinçer, yeni nesil mağazaların yalnızca bir alışveriş noktası olmanın ötesinde müşterilerle aralarındaki sıcak bağı güçlendiren, onlara en yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı sunan alanlar olarak öne çıktığını ifade etti.

Yetkili satıcıları desteklemeye devam ederek bu mağazaların sayısını artırmayı ve dünyanın en modern perakende mağazalarını Türkiye'ye kazandırmayı hedeflediklerini dile getiren Dinçer, bugün açılışını yaptıkları mağazaların da bu yaklaşımın güzel örnekleri arasında yer aldığını kaydetti.

İç Anadolu'daki mağaza sayısı 200'ü geçti

Kayseri'nin bölgenin en önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olduğunu, kentteki 25'i aşkın mağaza aracılığıyla tüketicileri ileri teknolojiye sahip, enerji verimliliği yüksek ve akıllı ürünlerden oluşan geniş ürün gamı yenilikçi bir perakende yaklaşımıyla sunduklarını belirten Dinçer, yeni mağazalarla İç Anadolu'daki toplam mağaza sayılarının 200'ü aştığını aktardı.

Dinçer, Arçelik ailesi olarak Türkiye'de başlattıkları hayali, 140'tan fazla ülkede satış yaparak yolculuklarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Arçelik'in yeni mağazaları Düvenönü Meydanı, Kayseri Lisesi karşısı ve Kumsmall AVM gibi kentin en işlek ve merkezi noktalarında konumlanıyor.

Modern mağazacılık anlayışıyla tasarlanan yeni mağazalar, müşteri deneyimini zenginleştiren dijital ekranlarla bilgiye hızlı erişim imkanı sağlıyor.

Ayrıca ürünleri deneyimleme imkanına sahip etkileşim alanları gibi tüketici odaklı ayrıcalıklı uygulamalar sunuyor.