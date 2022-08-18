Arbedede bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı

TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde, gece devriyesindeki 4 bekçi ile 3 genç arasında 'laf atma' meselesinden arbede çıktı. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, bekçilerden birini bacağından ısırdı. Gözaltına alınan gençler serbest bırakılırken, köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bağlandı. Soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin (TRAHAYKO) girişimleri sonucu, barınağa yerleştirildi.

Olay, 13 Ağustos'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Başıboş köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Olay gecesi kavgaya karışanlardan Emirhan Ç. de köpeğe komut vermediklerini savunarak, "Köpeğe bizim komut verdiğimizi söyledikleri için köpek 'silah' yerine geçti. Köpek bizim değil ve suçsuz. Köpek, sokak köpeği, kimliği yok. Biz zaten bütün köpekleri besliyoruz. 'Isırdı' diye sadece bu köpeği aldılar. Hafta sonu olması nedeniyle 2 gün karakol önünde tutuldu. Suyunu yemeğini biz götürdük. Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok" dedi.