Haberler

Arazöz Yangının İçinde Kaldı, O Anlar Kamerada

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında A6 no'lu arazöz, alevlerin ortasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri, bu korkutucu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

ARAZÖZ YANGININ İÇİNDE KALDI O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği'ne bağlı A6 no'lu arazöz yangının ilk anlarında müdahale için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Arazöz alevlerden uzaklaşırken; orman işçileri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler

TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası! İşte yararlanabilecek kişiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler Ferdi Kadıoğlu! Gol veya asist yapmadığı maça damga vurdu

Bütün ülke onu konuşuyor!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.