Arazöz Yangının İçinde Kaldı, O Anlar Kamerada
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında A6 no'lu arazöz, alevlerin ortasında kaldı. Yangına müdahale eden orman işçileri, bu korkutucu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
ARAZÖZ YANGININ İÇİNDE KALDI O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü Ezine Şefliği'ne bağlı A6 no'lu arazöz yangının ilk anlarında müdahale için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Arazöz alevlerden uzaklaşırken; orman işçileri o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haber: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel