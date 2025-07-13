Arazöz Devrildi, 4 Personel Yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde bir arazöz yangın söndürme çalışmaları sırasında devrilerek 4 personelin yaralanmasına yol açtı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, arazöz yangında kullanılamaz hale geldi.
ARAZÖZ DEVRİLDİ 4 PERSONEL YARALANDI
Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'ün Susamdere mevkisinde çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan Keşan İşletme Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, arazide toprağa saplanıp devrildi. Araçta bulunan 4 personel hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saplandığı yerden çıkarılamayan arazöz alevlerin arasında kalıp yanarak kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel