Çankırı'da 3 yıl önce kendisinden haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları neticesinde arazide cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklandı.

Arazide ölü bulunan yaşlı kadının ölümüyle ilgili 3 yıl sonra tutuklama

ÇANKIRI - Çankırı'da 3 yıl önce kendisinden haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları neticesinde arazide cansız bedeni bulunan yaşlı kadının ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 4 şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Çatelma köyünde yalnız yaşayan 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'dan haber alamayan çocuklarının ihbarı üzerine arama çalışması başlatılmış, 22 gün sonra yaşlı kadının cansız bedeni köyden 3 kilometre uzaklıktaki arazide bulunmuştu. Yaşlı kadının ölümü ile ilgili olay tarihinde soruşturma başlatılmıştı.

3 yıl sonra 4 kişi gözaltına alındı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olaydan yaklaşık 3 yıl sonra Sevim Yıldırım'ın ölümüyle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişinin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 1 şahıs ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı.