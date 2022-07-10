Arazide bulunan kartal yavruları koruma altına alındı Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor. Iğdır'da vatandaşların arazide bulduğu 3 kartal yavrusuna özenle bakılıyor. Melekli beldesindeki bir tarlada 3 kartal yavrusu bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekibi, kartal yavrularını şubede özel bakıma aldı. Özenle büyütülen kartal yavrularını görevliler her gün et ve ciğerle besliyor. Kartal yavruları, uçmayı öğrendikten sonra doğaya salınacak. AA / Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Melekli Iğdır Güncel Haberler

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