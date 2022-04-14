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Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

AA - Berat Baştuğ - Güncel
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Son dakika haber: Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Şırnak'ın İdil ilçesinde arazide buldukları cismin patlaması sonucu 2 kardeş yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Mağara köyü kırsalında çobanlık yapan Sercan E.(18) ve Murat E. (17) hayvanlarını otlattıkları esnada bir cisim buldu.

Cismi kurcalarken patlama meydana gelmesi sonucu iki kardeş ağır yaralandı.

Patlama sesini duyan köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralı iki kardeş, İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

Son dakika haber: Arazide buldukları cismin patlaması sonucu iki kardeş yaralandı

AA / Berat Baştuğ - Güncel

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