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Arazide başlayan anız yangını hurdalığa sıçradı

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Çorum'da arazide başlayan anız yangını hurdalığa sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Arazide başlayan anız yangını hurdalığa sıçradı

ÇORUM Çorum'da arazide başlayan anız yangını hurdalığa sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi 27. Sokakta bulunan boş arazide anız yangını çıktı. Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangın hurdalığa sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

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