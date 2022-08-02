FINDIK ARAZİSİ TARTIŞMASINDA AĞABEYİNİ AYAĞINDAN VURDU - Haberler

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FINDIK ARAZİSİ TARTIŞMASINDA AĞABEYİNİ AYAĞINDAN VURDU

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Sinan C. fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Cemal C.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu.

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DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Sinan C. fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartıştığı ağabeyi Cemal C.?yi tabanca ile ateş ederek ayağından vurdu.

Olay öğle saatlerinde, Cumayeri ilçesi Ören köyünde kahvehane önünde meydana geldi. Sinan ve Cemal C. kardeşler arasında fındık bahçesi arazisi nedeniyle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Sinan C., tabanca ile ateş ederek ağabeyi Cemal C.?yi ayağından vurdu. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan Cemal C.?yi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Cemal C.?nin daha önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle sol bacağının dizinden aşağısının kesildiği, bu nedenle protez kullandığı öğrenildi. Sinan C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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