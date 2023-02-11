'Arazi sınırı' tartışmasında çiftçiyi tüfekle öldürdü
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MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde H.O. (33), arazi sınırı nedeniyle tartıştığı çiftçi Mesut Yoldaş'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde H.O. (33), arazi sınırı nedeniyle tartıştığı çiftçi Mesut Yoldaş'ı (28) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
?Olay, dün saat 19.00 sıralarında, kırsal Dindarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Evli, 1 çocuk babası çiftçi Mesut Yoldaş ile H.O. arasında, arazi sınırı anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Evden pompalı tüfeğini alan H.O., Yoldaş'a doğrultup ateşledi. Yoldaş, vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yoldaş'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan H.O.'nun jandarmadaki işlemleri sürüyor.