Arazi meselesi nedeniyle kuzenlerini orakla yaraladı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde Dursun K. (52), arazi meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 2 kuzenini orakla yaraladı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Atakum ilçesine bağlı Camii Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenpınarı- Kayagüney yolunda patpat diye tabir edilen tarım aracı ile ilerleyen Dursun K., arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzenleri H.K. (50) ve F.K. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Dursun K., araçtan aldığı orak ile H.K.'yi göğsünden, F.K.'yi elinden yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. H.K.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, Dursun K. yakalanıp, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,