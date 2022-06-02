Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu; o anlar kamerada - Haberler

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Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu; o anlar kamerada

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu; o anlar kameradaANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Ahmet T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı.

Arazi anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyi bacağından vurdu; o anlar kamerada

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde Ahmet T., arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada aynı aileden 3 kişiyi tabancayla vurarak yaraladı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet T. ile İ.A., E.A. ve H.H.A. arasında iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., üzerindeki tabancayla aynı aileden İ.A., E.A. ve H.H.A.'yı bacaklarından vurdu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'nde kaldırıldı. Ahmet T. ise jandarmaya teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet T.'nin ateş açtığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Beypazarı Güncel Haberler

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