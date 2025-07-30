Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Akrabasını Vuran Emekli Polis Tutuklandı

Arazi Anlaşmazlığı Sebebiyle Akrabasını Vuran Emekli Polis Tutuklandı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasının oğlu Bahittin Ç'yi silahla vurarak öldüren emekli polis C.Ç. tutuklandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabasını silahla vurarak öldüren şüpheli, tutuklandı.

Amcasının oğlu Bahittin Ç'yi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan emekli polis C.Ç'nin (69) Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Çarşamba Adliyesi'ne sevk edilen C.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Salıpazarı ilçesi Sarıhasan Mahallesi'nde dün C.Ç'nin, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla ateş ettiği akrabası Bahittin Ç. olay yerinde yaşamını yitirmiş, kaçan C.Ç. kısa süre sonra yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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