Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Tüfekle Yaralanma Olayı

Güncelleme:
Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulan Arif Gülhan, hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kütahya'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi yaralandı.

Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi Caddesi'nde bir kişinin silahla yaralandığını ve otomobille olay yerinden ayrıldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kasığından yaralanan ve özel güvenlik görevlisi olduğu belirlenen Arif Gülhan (29), yaralı halde otomobiliyle geldiği Kütahya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gülhan, polise verdiği ilk ifadesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dayısı İsmail D'nin kendisini tüfekle vurduğunu iddia etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
