Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Muhtara Silahlı Saldırı: Sanığa Hapis Cezası

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Muhtara Silahlı Saldırı: Sanığa Hapis Cezası
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Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle muhtar M.Ö.'yü tabancayla ağır yaralayan A.A., Yargıtay'ın bozma kararının ardından 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayın geçmişi, sanığın daha önce 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 2 ay ceza almasıyla başladı.

Adana'nın Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan sanığa, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası yeniden yargılandığı davada "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık A.A. ile Ataköy Mahallesi muhtarı M.Ö. arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle husumet bulunduğunu belirtti.

Savcı, olay günü müşteki M.Ö'nün Tuzla Mahallesi'nde bir taziye evinde bulunduğu sırada sanığın da aynı adrese giderek tabancayla 5 el ateş ederek mahalle muhtarını bacağından ağır yaraladığını ifade etti.

Sanığın yakın mesafeden yaptığı atışlarla müştekinin hayati bölgelerini hedef almasına engel bir hal olmadığı halde bacak bölgesini hedef aldığını anlatan savcı, A.A'nın eylemine devam etme imkanı varken kendiliğinden olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Savcı, suç vasfında değişiklik bulunması dikkate alınarak, A.A'nın "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık A.A. suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki avukatı ise sanıktan şikayetçi olduklarını bildirerek "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahla kasten yaralama" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Davanın geçmişi

Karataş ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle aralarında husumet bulunan mahalle muhtarını tabancayla ağır yaralayan sanık, 3 Mayıs 2023'te 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen karar duruşmasında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay hapse çarptırılmıştı. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 13. Ceza Dairesi, istinaf incelemesinde kararı hukuka uygun bulup dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise 12 Kasım 2024'te, "suç nitelendirmesinde hata yapıldığı" gerekçesiyle sanığa verilen hükmü bozup, dosyayı yeniden yargılama yapılmak üzere Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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