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Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kanlı Kavga: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kanlı Kavga: Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi
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Antalya'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ana şüpheli ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Abdül Oktay Kaya'nın yaşamını yitirdiği, biri ağır, 2 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi tarafından Abdül Oktay Kaya'yı öldürdüğü, Nevzat Kaya'yı da yaraladığı öne sürülen Ali Erdem yakalandı. Genişletilen soruşturma kapsamında Ali Erdem'in yakınları A.E., H.Y.E., R.E. ve suça sürüklenen çocuk R.A.E. de gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Manavgat Adliyesi önünde polis ve jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, şüpheliler adliyeye yan giriş kapısından alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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