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Arazi anlaşmazlığı kavgası: Bir kişi öldü

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Artvin'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mert Nişancı, kuzeni Oğuzhan Nişancı'yı av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada Mert Nişancı (26), kuzeni Oğuzhan Nişancı'yı (28) av tüfeği ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirciler köyü Ormanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Nişancı ve babası Mehmet Nişancı (67) ile kuzeni Oğuzhan Nişancı arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mert Nişancı, av tüfeği ile kuzeni Oğuzhan Nişancı'ya ateş etti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Nişancı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mert Nişancı ile babası Mehmet Nişancı gözaltına alınırken, 2 av tüfeğine el konuldu. Oğuzhan Nişancı'nın cenazesi İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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