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Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Köy Muhtarı Öldürüldü

Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: Köy Muhtarı Öldürüldü
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Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada köy muhtarı Gazi Güler, komşusu Secaattin Doğan tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Olay sonrası Doğan tutuklandı.

ÇORUM'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada köy muhtarı Gazi Güler'i (57) öldüren komşusu Secaattin Doğan (61) tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bolatçık köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Doğan, tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Gazi Güler hayatını kaybetti, Orhan Güler ise ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan Secaattin Doğan, suç aleti tabanca ile birlikte jandarma tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Secaattin Doğan, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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