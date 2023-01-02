Arats Başkanı: Boğazlar Arası İlişkilerin Barışçıl Gelişimi ve Yeniden Birleşme İçin Çaba Gösterilecek

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir ana kara yetkilisi, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini ve Çin'in yeniden birleşmesini desteklemek için daha fazla çaba gösterileceğini bildirdi.

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çinli bir ana kara yetkilisi, Boğazlar arası ilişkilerin barışçıl gelişimini ve Çin'in yeniden birleşmesini desteklemek için daha fazla çaba gösterileceğini bildirdi.

Taiwan Boğazları Boyunca İlişkiler Derneği (ARATS) Başkanı Zhang Zhijun, bu açıklamayı "Taiwan Boğazı Boyunca İlişkiler" dergisinin 2023'teki ilk sayısında yayınlanan bir Yeni Yıl mesajında yaptı.

Derneğin geçtiğimiz yıl tek Çin ilkesini ve 1992 Konsensüsü'nü benimsediğini kaydeden Zhang, ARATS'ın Taiwan ile ilgili her türlü acil durumu da uygun bir şekilde ele aldığını söyledi.

Zhang, Çin ana karasının daha yüksek kaliteli kalkınma, daha yüksek düzeyde dışa açılma, daha derin iç talep ve daha verimli yönetiminin Taiwan Boğazı boyunca ekonomik işbirliğini güçlendireceğini ve ulusal canlanma ve yeniden birleşme için daha sağlam temeller atacağını ifade etti.

Başkan Zhang, derneğin Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) yeni dönemde Taiwan sorununun çözümüne yönelik genel politikasını bütünüyle uygulayacağını ve Çin'in barışçıl yeniden birleşmesine daha büyük katkılar sağlayacağını kaydetti.