Araştırmacılar, Shenzhou-13 Tarafından Getirilen Uzayda Yetiştirilmiş Tohumları Ekmeye Başladı - Haberler

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çinli araştırmacılar, Shenzhou-13 insanlı uzay aracı içinde altı ay boyunca uzayda yetiştirilmiş olan 12.000 tohum üzerinde yetiştirme deneylerine başladı. Aralarında yonca, yulaf ve mantarın da bulunduğu tohumlar, geçen yıl çeşitli araştırma kurumları tarafından seçildi. Bu tohumlar 16 Nisan'da Shenzhou-13 tarafından Dünya'ya geri getirildi. Uzayda yetiştirme, tohum genlerini mutasyona uğratmak ve daha sonra yeni türler oluşturmak için bir uzay uçuşu sırasında onları kozmik radyasyona ve mikro yerçekimine maruz bırakma ve daha sonra Dünya'ya geri getirme sürecini ifade ediyor.

Çin'in uzay istasyonu projesinin gerekli teknoloji doğrulama aşaması sırasında tüm uçuş görevlerinde uzay yetiştirme denemeleri gerçekleştirildi. 88 kuruluştan alınan binlerce tahıl tohumu ve mikroorganizma, Shenzhou-12 ve Shenzhou-13 tarafından uzaya taşındı ve Dünya'ya geri getirildi. Çin'in kuzeyinde yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir teknoloji kuruluşu olan M-Grass'taki araştırmacılar, Shenzhou-13'teki altı çim türü üzerinde deneyler yaptı. Şirket, 2020'de Chang'e-5 keşif aracı ile çim türü mutasyonlarının geri getirilmesinin ardından uzaya ikinci kez tohum göndermiş oldu.

Şirketin kıdemli araştırmacısı Liu Siyang, daha fazla seçim ve ekimden sonra üst tohum çeşitlerinin ekolojik restorasyon ve kentsel peyzaj yapımı için kullanılacağını söyledi. 16 Ekim 2021'de Shenzhou-13 görevi, altı aylık bir süre için Çin'in uzay istasyonu çekirdek modülüne üç taykonot gönderdi. Bu,bre ülkenin insanlı uzay programında şimdiye kadarki en uzun süre oldu. Mürettebat üyeleri, uzay uçuşu sırasında birçok deney gerçekleştirdi.

Xinhua / Güncel