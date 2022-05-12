Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Araştırma: Yaşlılar İçin En Uygun Uyku Süresi 7 Saat

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Nature Aging dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar yaklaşık yedi saat uykunun, orta yaşlı ve yaşlı insanlar için ideal uyku süresi olduğunu keşfetti.

BEİJİNG, 11 Mayıs (Xinhua) -- Nature Aging dergisinde kısa süre önce yayınlanan araştırmaya göre, araştırmacılar yaklaşık yedi saat uykunun, orta yaşlı ve yaşlı insanlar için ideal uyku süresi olduğunu keşfetti. Fudan Üniversitesi'nden Çinli bir araştırma ekibi, İngiltere Biobank'ta kayıtlı yaşları 38 ila 73 arasında değişen yaklaşık 500.000 katılımcıyı inceledi. Araştırmacılar, uyku süresi ile kavrama ve akıl sağlığı arasında doğrusal olmayan bir ilişki olduğunu tespit etti. Daha sonraki analizler, hem yetersiz hem de aşırı uyku sürelerinin, yaşlıların kavrama yeteneklerindeki düşüşle güçlü şekilde ilişkili olduğunu, istikrarlı uyku süresinin ise daha iyi kavrama yeteneği ve akıl sağlığına yol açtığını gösterdi. Ekipten Feng Jianfeng, araştırmanın, yedi saatlik düzenli uyku süresinin, orta yaşlı ve yaşlıların hem fiziksel hem de akıl sağlığını iyileştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

Araştırma, England, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title