Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli

AA - Alaattin Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
Araştırma: Yahudiler Fransa'da güvenlikleri konusunda endişeli

Avrupa'da Yahudi nüfusunun en fazla olduğu Fransa'da söz konusu toplumun güvenlikleriyle ilgili oldukça endişe duyduğu ve korktuğu ortaya çıktı.

Avrupa'da Yahudi nüfusunun en fazla olduğu Fransa'da söz konusu toplumun güvenlikleriyle ilgili oldukça endişe duyduğu ve korktuğu ortaya çıktı.

Londra Yahudi Politikaları Araştırma Enstitüsü ve Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı, Avrupa Yahudiler Derneğinin (EJA) desteğiyle 2018'den bu yana 12 ülkede 16 bin Yahudi ile güvenlik ve refah kalitesine ilişkin çalışma yürüttü.

"Yahudilerin Hayat Kalitesi" adlı araştırma, Yahudi karşıtlığı olaylarına ilişkin istatistikler, ibadet özgürlüğü, Yahudilerin yaşadığı semtler, sünnet ve kurban gibi ritüeller baz alınarak Yahudi toplumunun "güvende hissetme durumu", "Yahudilere ve İsrail'e karşı ülkedeki toplumların tutumu", "antisemitizm" ve "hükümetin performansı" şeklinde 4 başlık altında toplandı.

Çalışma, Yahudi toplumundan 100'den fazla temsilcinin katılımıyla Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de basın mensupları ve kamuoyuyla paylaşıldı.

Fransa'da hükümetin önlemlerine rağmen Yahudiler endişeli

Araştırmaya göre, 500 bin Yahudi'nin yaşadığı Fransa'da Yahudiler kendilerini "daha az güvende" hissediyor.

Fransa'da hükümetin önlemlerine rağmen ülkedeki Yahudi cemaatinin güvenlik endişesinin yeterli düzeyde giderilmediği gözlemlendi.

Bu endişenin yüksek olmasında 2012'de Toulouse ve 2015'te başkent Paris'in güneyinde Yahudilere yönelik saldırıların büyük payının olduğu ifade ediliyor.

Macaristan, Yahudi karşıtlığı en yüksek Avrupa ülkesi

Fransa'nın aksine Danimarka'da Yahudilerin güvenlik endişesinin az olduğu ortaya çıkan araştırmada, Macaristan Yahudi karşıtlığının en yüksek olduğu ülke olarak öne çıktı.

Belçika ise hükümetin Yahudiler lehine en az faaliyet yürüttüğü ülke olarak dikkat çekti.

AA / Alaattin Doğru - Güncel

Togo Cumhuriyeti Araştırma Fransa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title