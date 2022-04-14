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Araştırma: Vegan beslenme köpekler için daha sağlıklı

AA - Saadet Firdevs Aparı - Güncel
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Araştırma: Vegan beslenme köpekler için daha sağlıklı

Köpekler için besleyici vegan diyetlerin geleneksel et temelli beslenme şekillerine göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi.

Köpekler için besleyici vegan diyetlerin geleneksel et temelli beslenme şekillerine göre daha sağlıklı olduğu tespit edildi.

Independent'in haberine göre, araştırmacılar, geleneksel yöntemlerle beslenen köpeklerin çiğ et yiyen veya vegan beslenen köpeklere göre daha az sağlıklı olduğunu belirledi.

Bulguları PLoS ONE dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında, sahipleri tarafından doldurulan anketlerle 2 bin 500'den fazla köpeğin beslenmesi ve sağlığı bir yıl boyunca takip edildi.

Araştırmada, çiğ etle beslenen köpeklerin veterinere götürülme olasılıklarının daha düşük olduğu belirtildi.

Araştırmanın yazarları, "2 bin 536 köpek üzerinde yaptığımız, vegan veya et temelli diyetlerle beslenen köpeklerin sağlık sonuçlarını karşılaştıran araştırmanın, bugüne kadar yayımlanan en büyük çalışma olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Araştırmanın, köpekler için en sağlıklı ve en az tehlikeli diyet seçeneklerinin, beslenme açısından sağlıklı vegan diyetleri olduğunu ortaya çıkardığı bildirildi.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Güncel

Araştırma, Güncel, Haberler

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