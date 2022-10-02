Araştırma: Temiz Hidrojen Çin'in Ağır Sanayisinde Karbon Emisyonlarının Azaltılmasına Yardımcı Olabilir

BEİJİNG, 2 Ekim (Xinhua) -- Çinli bilim insanları ile Amerikalı meslektaşları kısa süre önce, Çin'in gelecekte ağır sanayisinde ve ağır hizmet taşımacılığında temiz hidrojen kullanımına ilişkin bir değerlendirme yayınladılar ve temiz hidrojenin karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini kaydettiler. Nature Energy dergisinde Perşembe günü yayınlana araştırmaya göre, temiz hidrojen hem büyük bir enerji taşıyıcısı hem de ağır sanayinin karbon emisyonlarının önemli ölçüde azaltılması için bir hammadde olabilir. Nankai Üniversitesi ile Harvard Üniversitesi'nden araştırmacılar tarafından yürütülen araştırmaya göre, ağır sanayi ve ağır hizmet taşımacılığında kullanılan enerjinin yenilenebilir enerjiye dönüştürülmesi halen zor görülüyor. Temiz hidrojen, yenilenebilir elektrik ve karbon yönetim teknolojileriyle ıslah edilen doğalgaz dahil olmak üzere farklı kaynaklardan üretilebiliyor. Araştırmadaki bir analiz modelinin sonucu, 2060 yılına kadar temiz hidrojenin Çin'in ağır hizmet kamyon ve otobüs filolarının yüzde 50'sine kadar yakıt sağlayabileceğini gösteriyor. Sonuç ayrıca, Çin'de temiz hidrojen kullanılmasının, karbon nötrlüğü elde etmek için 2060 yılına kadar yatırım maliyetlerinde hidrojensiz bir senaryoya kıyasla 1,72 trilyon ABD doları tasarruf sağlamasının beklendiğini gösteriyor. Araştırmaya göre bu sonuç, Çin'in yanı sıra emisyonları azaltmada benzer zorluklarla karşılaşan ülkeler için emisyonların azaltılmasının zor olduğu sektörlerde temiz hidrojenin değerine dair bir kanıt sunuyor.