Araştırma: Omicron varyantının uzun süreli Kovid-19'a neden olma olasılığı daha düşük - Haberler

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Araştırma: Omicron varyantının uzun süreli Kovid-19'a neden olma olasılığı daha düşük

AA - Zuhal Demirci - Güncel
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Araştırma: Omicron varyantının uzun süreli Kovid-19'a neden olma olasılığı daha düşük

Tıp dergisi "The Lancet"te yayımlanan bir araştırma, Omicron varyantının, "uzun Kovid-19" olarak bilinen hastalığın uzun süreli semptomlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

Tıp dergisi "The Lancet"te yayımlanan bir araştırma, Omicron varyantının, "uzun Kovid-19" olarak bilinen hastalığın uzun süreli semptomlarına neden olma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu.

İngiltere'de King's College London'dan bir araştırma ekibi, yaklaşık 100 bin kişiden gelen verileri Kovid-19 semptomlarının kaydedildiği bir uygulamada inceledi.

Araştırma sonucu elde edilen veriler, Omicron varyantı dalgası sırasında enfekte olanların yüzde 4'ünden biraz fazlasının, Delta varyantı dalgasında ise enfekte olanların yüzde 10'unun uzun Kovid-19 semptomları gösterdiğini ortaya koydu.

Baş araştırmacı Dr. Claire Steves, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Omicron varyantının, önceki varyantlara göre uzun süreli Kovid-19'a neden olma olasılığı önemli ölçüde daha düşük görünüyor ancak yine de Kovid-19'a yakalanan her 23 kişiden 1'i dört haftadan uzun süre semptom gösteriyor." dedi.

1,4 milyon kişinin günlük faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 1 Haziran'da yaptığı açıklamada, İngiltere'de 2 milyon kişinin uzun süreli Kovid-19'dan muzdarip olduğunu ortaya koymuştu.

ONS, uzun süreli Kovid-19'un 1,4 milyon insanın günlük faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirterek, hastalığın en yaygın belirtileri arasında yorgunluk (yüzde 55), nefes darlığı (yüzde 32), öksürük (yüzde 23) ve kas ağrısı (yüzde 23) olduğunu kaydetmişti.

Ayrıca, uzun süreli Kovid-19'un kadınlar, 35-69 yaşındakiler, daha yoksul bölgelerde yaşayanlar ile eğitim, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinde çalışanlar arasında daha fazla görüldüğüne işaret edilmişti.

AA / Zuhal Demirci - Güncel

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