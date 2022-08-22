Araştırma: Modern Sarı Nehir 1,25 Milyon Yıl Önce Oluşmaya Başladı

BEİJİNG, 22 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilim Bülteni dergisinde yayınlanan bir makaleye göre Çinli araştırmacılar, modern Sarı Nehir'in 1,25 milyon yıl önce oluşmaya başladığını keşfetti. Lanzhou Üniversitesi profesörü Wang Xin, Sarı Nehir'in oluşum tarihi ve işleme mekanizması üzerine yapılan araştırmaların, yapı ile iklim arasındaki etkileşimin Çin'in coğrafi çevre modelini nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olacak hayati kanıtlar sağlayabileceğini söyledi. Profesör Wang, Sarı Nehir'in ana yatağı boyunca uzanan son geçit olarak Sanmenxia'nın, Sarı Nehir sisteminin oluşumu ve evriminin incelenmesinde kilit bir rol oynadığını belirtti. Üniversiteden bir araştırma ekibi, Çin Deprem İdaresi'ne (CEA) bağlı Jeoloji Enstitüsü, CEA'ya bağlı Birinci İzleme ve Uygulama Merkezi, Shimane Üniversitesi ve Çin Yerbil imleri Üniversitesi (Wuhan) ile beraber Sanmenxia havzasının merkezinde çevresel sondaj ve ortak araştırma yürüttü. Sanmenxia yakınlarındaki bir sondaj merkezinden sedimantolojik, jeokronolojik ve kaynak verileri elde eden ekip, nehrin yukarı bölgelerindeki Ordos Bloğu'ndan gelen kum ve taş parçalarıyla tipik nehir kanal çökellerinin, Sanmenxi a'da 1,25 milyon yıl önce birikmeye başladığı sonucuna vardı. Araştırmacılar ayrıca, Orta Buzul Çağı geçişi sırasında ö statik deniz seviyesinin hızlı düşmesinin, modern Sarı Nehir'in doğuşunu ve evrimini yönlendirmede tektonizma kadar önemli bir rol oynamış olabileceğini öne sürdü. Bu araştırma, dünyadaki büyük nehirlerin su sistemlerinin evrim tarihi ve gelişim modelinin incelenmesi için yeni bir bakış açısı sunuyor.