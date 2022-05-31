Araştırma: Küresel Isınma Çiçeklerin Ömrünün Kısalmasına Neden Olabilir - Haberler

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Kunming Botanik Enstitüsü'ne göre, Çinli bir araştırma ekibi, süren küresel ısınmanın bitkilerin çiçek ömrünün kısalmasına neden olabileceğini buldu. Enstitüden araştırmacılar, 818 kapalı tohumlu bitki türünün çiçek ömrü hakkında yayınlanmış verileri kullanarak, çiçeğin yaşam süresinin enlemsel modelinin ilk küresel ölçümünü ve çiçeğin yaşam süresi ile bir dizi biyotik ve abiyotik faktör arasındaki ilişkileri ortaya koydu.

Araştırmaya göre, çiçeklenme mevsimi boyunca çevre sıcaklığı, çiçeklerin ömrü üzerinde en yüksek etkiyi gösterdi. Yüksek sıcaklık, kuraklık ve güçlü güneş radyasyonu olan bölgelerde, bitkiler daha kısa çiçek ömrüne sahip olma eğilimi gösterdi. Araştırmada, sürekli küresel ısınma ve aşırı yüksek sıcaklık olaylarının bitkilerin çiçek ömrünü kısaltabileceği ve ardından bitkilerin yetersiz polenleşmesini şiddetlendirerek bitki popülasyonunda ya da coğrafi dağılımında değişikliklere neden olabileceği belirtildi. Araştırma sonuçları, küresel iklim değişikliği altında bitki çeşitliliğinin korunması için bir referans sağlıyor. Araştırma kısa bir süre önce New Phytologist dergisinde yayınlandı.

Xinhua / Güncel