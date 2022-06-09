Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir

AA - Mehmet Alaca - Güncel
 - Güncelleme:
Araştırma: Kabus görmek Parkinson başlangıcının işareti olabilir

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı.

İngiltere'de yapılan yeni araştırmada, kötü rüyaların bazı yaşlılarda Parkinson hastalığının başlangıcına işaret edebileceği ortaya çıktı.

UPI'de yer alan habere göre, Birmingham Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, kabus görmek ile Parkinson hastalığı arasında ilişki olduğu iddia edildi.

Abidemi Otaiku liderliğindeki araştırma kapsamında ABD'de 3800'den fazla yaşlı erkeğin 12 yıllık verileri analiz edildi.

Katılımcılardan uykularıyla ilgili ayrıntılar da dahil olmak üzere çok çeşitli bilgiler alındı.

Araştırmanın başında sık sık kötü rüyalar veya kabuslar gördüğünü bildirenlerin Parkinson hastalığına yakalanma olasılığı, rahatsız edici rüya görmeyenlere kıyasla iki kat fazla oldu.

Araştırmanın yazarlarına göre, yaşlılarda titreme, tutukluk ve yavaş hareket gibi tipik Parkinson semptomları ortaya çıkmadan birkaç yıl önce görülen kabuslar hastalığın işareti olabilir.

Araştırma, "eClinicalMedicine" adlı dergide yayımlandı.

AA / Mehmet Alaca - Güncel

Birmingham Araştırma Parkinson England Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title