Araştırma: Hollandalıların yüzde 65'i Gazze'de ateşkes olmasını istiyor

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, halkın yüzde 65'inin Gazze'de ateşkes olmasını istediğini ortaya koydu.

Hollanda'da yapılan bir araştırmada, halkın yüzde 65'inin Gazze'de ateşkes olmasını istediğini ortaya koydu.

I&O Araştırma kurumunun yaptığı araştırmaya göre, Hollandalıların yüzde 48'i, İsrail'in Gazze'ye saldırısında orantısız güç kullandığını düşünüyor.

2 bin 190 kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yüzde 65'i, Gazze'de ateşkes olmasını isterken, yüzde 70'i ise Gazze'ye daha fazla insani yardım yapılabilmesi için İsrail'in buna izin vermesi gerektiğini belirtiyor.

Diğer taraftan, araştırmaya katılanların yüzde 55'i Gazze'de yaşananlardan İsrail'i, yüzde 60'ı da yaşananlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutuyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 62'si, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının komşu ülkelere sıçramasından endişe duyuyor.

Katılımcıların yüzde 51'i ise Hollanda hükümetinin İsrail'e karşı daha eleştirel olması gerektiğine inanıyor.