Üye Girişi
Haberi Paylaş

Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor

Güncel Haberler

Araştırma: Hızlı yürüyenler adım sayanlara nazaran daha fazla yarar elde ediyor

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı ortaya çıktı.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı ortaya çıktı.

Pine and Lakes'te yer alan habere göre Sidney Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada hızlı yürümenin yararlarının yalnızca adım saymaktan elde edebilecek faydanın üzerine çıktığı görüldü.

Araştırmacılar, belirli bir dönem içerisinde 78 bin 500 yetişkinin aktivite ve sağlık verilerini analiz etti. Daha hızlı yürüyenlerin, sadece adım sayanlara nazaran çok daha fazla yarar elde ettiği ortaya çıktı.

Günde 10 bin adım atmak demans, kalp hastalığı, kanser ve ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabilirken, araştırmada bu adımların hızlı atılmasının daha çok fayda sağladığı görüldü.

Sidney Üniversitesinden Dr. Matthew Ahmadi, "Buradan çıkaracağımız ders, sağlığı korumaya yönelik, insanların ideal olarak günde 10 bin adım atmayı değil aynı zamanda daha hızlı yürümeyi de hedeflemeleridir." dedi.

Araştırma JAMA Internal Medicine ve JAMA Neurology adlı hakemli dergilerde yayımlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel

Araştırma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title