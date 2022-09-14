Araştırma: Gündüz yemek gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirebilir

Bilim insanları, gündüz yemek yemenin gece çalışanların ruh sağlığını güçlendirebildiğini ileri sürdü.

Pakobserver sitesinin haberine göre, bilim insanları, gece vardiyasında çalışanlarda yemek zamanlamasının ruh sağlığı üzerindeki etkilerini araştırdı.

Bu kapsamda, gündüz yemek yiyen ve gece yemek yiyen gece çalışanlarının genel sağlık durumları takip edildi.

Araştırmada, gündüz yemek yiyen gece çalışanların ruh halinde herhangi bir değişiklik yaşanmazken, gece yemek yiyenlerde depresyon ve kaygı benzeri bozulmalar ortaya çıktı.

Ayrıca, araştırmada, gece çalışanlarda gündüz yemek yeme alışkanlığının sirkadiyen ritim bozukluğunu gidermede ve glikoz intoleransını önlemede de etkili olabileceği ortaya konuldu.

Önceki araştırmalarda, vardiyalı çalışanların vardiyasız çalışanlara göre sirkadiyen ritim bozukluğu sebebiyle yüzde 25 ila 40 daha yüksek depresyon ve kaygı riskine sahip olduğu ortaya konulmuştu.

Oxford Üniversitesinde sirkadiyen sinirbilimi profesörü Stuart Peirson, "Bu çalışma, değişen yemek zamanlamasının vardiyalı çalışma koşullarında ruh hali üzerinde açık ve ölçülebilir etkiler sağlayabileceğini gösteriyor." dedi.

Araştırmanın sonuçları Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) Bildiriler dergisinde yayımlandı.