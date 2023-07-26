Araştırma görevlisinden artan deniz suyu sıcaklığı uyarısı

KOCAELİ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Serdar Aksan, deniz suyu sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Kızıldeniz'den gelen istilacı türlerin Akdeniz ve Karadeniz'de görülmeye başlandığını söyledi. Suların ısınmasıyla deniz canlısı popülasyonunda önemli değişiklikler olduğunu belirten Aksan, "Deniz suyu sıcaklıklarının ortalaması yükseldikçe yerel türler ortadan kalkıyor ve istilacı türler daha fazla yerleşmeye başlıyor. Bu istilacı türler, bizim denizlerimizdeki tüm canlılığın değişmesine sebep olabiliyor" dedi.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkması, deniz suyu sıcaklıklarını da etkiledi. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Serdar Aksan, sıcaklığın bütün denizlerde 20 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Deniz suyu yüzey sıcaklıklarının artması, sadece ülkemizde değil, bütün dünyada şu anda görülen bir durum. Özellikle Akdeniz çevresinde hatta Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinde çok ciddi bir şekilde, bu dönemde gerçekleşen bu sıcaklık yükselmesi bizim denizlerimizde de mevcut. Biraz daha kapalı bir sistem olan Akdeniz, okyanuslarla bağlantısı az olduğu için bu sıcaklığın yükselmesi, buharlaşmanın artmasına sebep oluyor. Tuzluluğun bu nedenle artması ve bizim Akdeniz Bölgesi diye tabir edebileceğimiz Ege, Marmara ve Karadeniz'de de aynı durumun görülmesine sebep oluyor. Şu an baktığınız zaman kıyılarımızda deniz suyu sıcaklıkları çok yüksek seviyelerde. İskenderun Körfezi'nde 31 derece görülmüş mesela bugün kontrol ettiğimizde. Yani bütün denizlerimizde 20 derecenin üzerine çıkmış durumda. Eskiden suyu soğuk diye bildiğimiz bölgelerde bile çok sıcak deniz suyuyla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz suyu sıcaklıklarının rekor kırdığını da belirten Araştırma Görevlisi Serdar Aksan, "Deniz suyu sıcaklıkları hem dünya için özellikle de Akdeniz havzası ve bizim ülkemiz denizleri için geçen sene rekor kırdığını bilim insanları açıklamıştı. Bu sene bir rekor daha kırdı. Geçen seneden daha sıcak deniz suyu sıcaklıklarıyla karşı karşıyayız. Diplere indiğimiz zaman deniz suyu sıcaklıkları değişebiliyor. Yakın zamanda yaptığımız bir çalışmada İzmit Körfezi'nde deniz yüzeyinin 26 derecenin üzerinde sıcaklığa sahip olduğunu gördük. Yaklaşık 70 metre derinliklerde de 15-16 derecelere düştüğünü kaydettik. Körfezi tam olarak nasıl etkileyeceğini görmek için modelleme çalışmaları yapmamız lazım. Yani doğrudan böyle bir şey söylemek doğru olmaz ama Körfez özel bir yer. Marmara Denizi aslında özel bir yer ama Körfez birazcık daha kapalı bir sistem olduğu için Marmara Denizi'nde genel olarak sıklıkla da söylenen bir şey iki tabakalı sistem var. Karadeniz ve Ege Denizi'nin suyu karışmadan tabakalaşma halinde Marmara'da görünüyor. İzmit Körfezi için de aynı şey geçerli. İzmit Körfezi'nde de derinden indiğimizde daha tuzlu ve daha nispeten soğuk olan suyla karşılaşıyoruz. Yüzeyinde ise tuzluğun daha az olduğu ve sıcaklığın daha yüksek olduğu bir su tabakasıyla karşı karşıyayız. Bu durumda, bu tabakalarda yaşayan canlılarda suyun kaynağına göre değişiklik gösterebiliyor" dedi.