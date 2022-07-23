Araştırma görevlisi Elif, son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM'da atış yapmak için gittikleri arazide av tüfeğiyle kendisini kazara göğsünden vurduğu öne sürülen araştırma görevlisi Dr. Elif Gölveren (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ablasının kendisin vurmadığı, 'En yakın dostum' dediği Mesliha Gezen Uçar ile eşi Abdullah Uçar çifti tarafından öldürüldüğünü iddia eden Adem Gölveren (28), "Onlar ifadelerinde ablamın kazara kendini vurduğu söylerken Adil Tıp raporlarında karşı taraftan atış yapıldığı söyleniyor. Bunun hesabını adalet önünde verecekler" dedi.

Olay, önceki akşam Yakutiye ilçesi Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri, İstatistik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Elif Gölveren ile aynı birimde görev yaptığı arkadaşı araştırma görevlisi Dr. Mesliha Gezen Uçar ve eşi serbest veteriner hekim Abdullah Uçar, bir kafede oturduktan sonra av tüfeği ile atış yapmak için araziye gitti. Uçar çiftinin iddiasına göre, dizdikleri şişelere atış yaparken Gölveren kazara kendini göğsünden vurdu ve ağır yaralandı. İhbarı üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Gölveren, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenazeye Kocaeli'nden gelerek katılan Adem Gölveren, ablasının Uçar çifti tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Gölveren, "Uçar çifti ifadelerinde ablamın kazara kendini vurduğunu söylüyor. Ama adli tıp raporunda ablamın kendini değil karşıdan ateş edilmek sureti ile kalbinden vurularak öldürüldüğü belirtiliyor. Ablam yaralanınca sağlık ekiplerine son anına kadar haber vermemişler. Ablam öldükten sonra haber vermişler. Adaletin bunlara en ağır cezayı veresini bekliyoruz. Bu davanın takipçisi olacağız. Ablam hayatında eline silah almış birisi değil" diye konuştu.