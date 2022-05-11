Araştırma: Çin'in Dinamik Sıfır-Kovid Yaklaşımını Terk Etmesi Halinde 1,55 Milyon Kişi Hayatını Kaybedebilir

LONDRA, 11 Mayıs (Xinhua) -- Nature Medicine dergisinde Salı günü yayımlanan bir araştırmada, Çin'in şu anda uyguladığı dinamik sıfır-Kovid politikasını terk etmesi halinde 1,55 milyon kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybedebileceği ortaya konuldu. Söz konusu araştırmada Çinli ve Amerikalı bilim insanları, Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımını terk etmek ve virüsle birlikte yaşamayı öğrenmek için kullanabileceği farklı stratejileri modelledi ve Çin'deki mevcut bağışıklık düzeyinin, bir Omicron dalgasını engelleyemeyeceği sonucuna vardı. Araştırmacılar, Çin'in mevcut Kovid'le mücadele stratejisini terk etmesi halinde yoğun bakım ünitelerine yönelik maksimum talebin, mevcut kapasitesinin 15,6 katı olacağı ve dolayısıyla 1,5 milyondan fazla kişinin hayatını kaybedebileceği tahmininde bulundu.

Aşılara ve antiviral tedavilere erişimi sağlayarak ve ilaç dışı müdahalelerinin uygulanmasını sürdürerek savunmasız bireylerin korunmasının, sağlık sistemine aşırı yük bindirilmesini önlemek için yeterli olabileceğini de vurgulayan araştırmada, "bu faktörlerin, gelecekteki azaltma politikalarında vurgulanacak noktalar olması gerektiği" dile getirildi. Çin'in virüsle mücadelesinde kullandığı katı dinamik sıfır-Kovid yaklaşımı, pandeminin başlangıcından bu yana geçen iki yılı aşkın sürede etkinliğini kanıtladı.

Uzmanlar, Çin'in dinamik sıfır-Kovid yaklaşımının şu anda dünyanın en kalabalık ülkesi için en iyi tercih olduğunu öne sürdü. Çin'in önde gelen epidemiyoloğu Liang Wannian yakın zaman önce, "Dinamik sıfır-Kovid politikasını sıkı bir şekilde uygulamazsak Çin, vakaların yeniden artışını önlemek için en iyi zamanı kaçırabilir; bu da daha yüksek maliyetlere ve katlanılamaz sonuçlara yol açabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Xinhua / Güncel