Araştırma: Çin'de Bankacılar Yılın Üçüncü Çeyreğinde Ekonomi Konusunda Daha İyimser - Haberler

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Araştırma: Çin'de Bankacılar Yılın Üçüncü Çeyreğinde Ekonomi Konusunda Daha İyimser

Xinhua - Güncel
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Araştırma: Çin'de Bankacılar Yılın Üçüncü Çeyreğinde Ekonomi Konusunda Daha İyimser

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası tarafından yürütülen araştırma, ülkedeki bankacıların bu yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi hakkında bir önceki çeyreğe göre daha iyimser olduklarını ortaya koydu.

BEİJİNG, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası tarafından yürütülen araştırma, ülkedeki bankacıların bu yılın üçüncü çeyreğinde ekonomi hakkında bir önceki çeyreğe göre daha iyimser olduklarını ortaya koydu. Çin Merkez Bankası'nın ülke genelinde yaklaşık 3200 bankacılık kuruluşu arasında yürüttüğü araştırmaya göre, bankaların makroekonomik hareket beklentiler endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 31,9 olarak tahmin ediliyor. Rakam, yılın ikinci çeyreğine göre 14,1 yüzde puan daha yüksek.

Araştırma, yeni koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerine bakıldığında, bankacıların makroekonomik hareket endeksinin, bir önceki çeyreğe göre 16,6 yüzde puan azalarak ikinci çeyrekte yüzde 17,8 seviyesinde gerçekleştiğini gösterdi. Araştırmaya katılanların yüzde 33,1'i makroekonomik iklimi ikinci çeyrekte "normal" olarak görürken, yüzde 65,7'si "nispeten sakin" olarak nitelendirdi. Para politikası duyarlılık endeksi, yılın ikinci çeyreğinde, önceki çeyreğe göre 6,5 yüzde puan artışla yüzde 69,3'e ulaştı. Araştırmaya katılan bankacıların yüzde 40,3'ü, para politikası tutumunu bir önceki çeyreğe göre 12,7 yüzde puan artması nedeniyle "rahatlamış" olarak değerlendirdi. Para politikası duyarlılığı endeksinin yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğin 4,3 yüzde puan üzerinde, yüzde 73,6 olarak gerçekleşmesi hedefleniyor.

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Xinhua / Güncel

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