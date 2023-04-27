Araştırma: Avustralya'da 10 kişiden 4'ü yüksek maliyetler nedeniyle araç bakımını yaptıramıyor

Avustralya'da yapılan araştırmaya göre, yüksek yaşam maliyetlerinden dolayı 10 kişiden 4'ü araç bakımını yaptıramıyor.

Avustralya'da yapılan araştırmaya göre, yüksek yaşam maliyetlerinden dolayı 10 kişiden 4'ü araç bakımını yaptıramıyor.

The Epoch Times'ın haberine göre, ülkede yükselen maliyetler ve enflasyon pek çok ihtiyacın ertelenmesini beraberinde getirdi.

Finder isimli finans karşılaştırma sitesi tarafından yapılan ankete göre, her 10 Avustralyalıdan 4'ünden fazlası araba bakım ve onarımlarını ertelemek zorunda kalıyor veya yaptırmıyor.

Katılımcıların yüzde 25'i araç bakım hizmetlerini yaptırmadı. Yüzde 8'i ise ücretleri ödeyemedikleri için araçlarını, çizikler veya fiziksel hasarlar için onarıma götüremedi.

Katılımcıların yaklaşık yüzde 5'i aşınmış lastiklerini, yüzde 4'ü ise hasarlı araçlarının ön camlarını değiştiremedi.

Katılımcıların yüzde 27'si daha az araba kullanacak

Yüksek yaşam maliyetleri sadece araç bakım veya onarım servislerine değil araç kullanımına da etki ediyor.

Ankete katılanların yüzde 27'si gelecek 6 ayda daha az araba kullanacaklarını ifade etti.

Avustralya İstatistik Kurumuna göre, tüketici fiyatları, geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 7 artış gösterdi.