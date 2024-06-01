Üye Girişi
Haberler

Araştırma: ABD'de yaklaşık her üç kişiden biri aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de yapılan araştırma, yaklaşık her üç Amerikalıdan birinin, aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını veya tanıdığını kaybettiğini ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan araştırma, yaklaşık her üç Amerikalıdan birinin, aşırı dozda uyuşturucudan bir yakınını veya tanıdığını kaybettiğini ortaya koydu.

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafından yürütülen araştırma kapsamında anket sorularını cevaplayan katılımcıların yüzde 32'si, yakınları veya tanıdıkları birinin aşırı dozda uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiğini belirtti.

Araştırma ekibinden Alene Kennedy-Hendricks, bulguların paylaşıldığı yazılı açıklamada, "Aşırı dozda uyuşturucu krizi ulusal bir trajedidir. Çok sayıda Amerikalı yetişkin, aşırı doz nedeniyle yaslı olsa da sevdiklerini daha az damgalanmış sağlık sorunları nedeniyle kaybeden diğer gruplar kadar görünür olmayabilirler." ifadelerine yer verdi.

Kennedy-Hendricks, "Aşırı doz krizinin yıkıcı etkilerinin üstesinden gelmek için politika değişikliğine destek oluşturmaya yönelik hareketler, bu (görünmeyen) topluluğun rolünü de hesaba katmalı." uyarısında bulundu.

Araştırma kapsamında her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açan opioid krizinin ülkeye ekonomik maliyetinin yıllık 1 trilyon doları aştığı tahmini paylaşıldı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ABD'de son dönemde her yıl 100 binden fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybediyor.

ABD'de 1990'dan bu yana 1 milyondan fazla kişi aşırı dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdi, bu ölümlerin çoğunluğu opioid ile ilişkili, özellikle de fentanil gibi sentetik opioidlerden kaynaklandı.

Ulusal Uyuşturucu İstismarı Enstitüsünce yakın zamanda yapılan araştırmaya göre yalnızca son 10 yılda ABD'de 321 binden fazla çocuğun ebeveynlerinin aşırı dozdan hayatını kabettiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

Mikrofonunu açık unutan Hulusi Akar'ın sorusu CHP'li vekili küplere bindirdi

 Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız

Bakmadan Geçme

Yeni Irak Cumhuriyeti Büyükelçisi Anıl Bora İnan kimdir? Anıl Bora İnan hayatı ve biyografisi 1 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 1 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 1-2 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 1 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 1 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 1-2 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 1 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 1-2 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 1-2 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 1-2 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! O mu bu mu soruları 2024! #129300 1-2 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 2 Haziran Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 2 Haziran burç yorumları nedir? Lewandowski kaç yaşında, bu sene kaç maç yaptı, kaç gol attı? Limon FC maçı CANLI izle! YouTube Limon FC Kunisports canlı nereden izlenir?
Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title