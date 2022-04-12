Araştırma: AB'ye üyelikte toplumsal destek yok

Areda Survey'in gerçekleştirdiği, "Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi" araştırmasına göre, Türk halkının yüzde 51'i, Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunuyor. Araştırma şirketinin yaptığı araştırma anketine 2 bin kişi katılım sağladı.

Uzun bir geçmişi olan Türkiye-AB ilişkileri, başından itibaren inişli çıkışlı bir seyir izlemesine ve zaman zaman yaşanan sorunlara rağmen tarafların bu ilişkiyi sürdürme konusundaki iradesi ve temasları her alanda devam ediyor. Türkiye'nin AB üyeliği önemini ve gerekliliğini korumayı sürdürürken, Türk halkının da bu konu hakkındaki görüşleri farklılık göstermeye devam ediyor. Araştırma şirketi Areda Survey'in gerçekleştirdiği "Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) Değerlendirmesi" anketi de Türkiye ve AB arasındaki ilişkileri ve Türk toplumundaki dikkat çeken AB algısını gözler önüne serdi.

Areda'nın katılımcılara yönelttiği, "Sizce Türkiye AB'ye girmeli midir?" sorusuna karşılık, Türk halkının yüzde 51'inden Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusunda destek gelmedi. Yüzde 48,6'lık oranla girmeliyiz cevabını verenler içerisinde, kadınlar, 25-34 yaş arası kişiler ve lisans mezunlarının çoğunluğu dikkat çekti. Buna bağlı olarak, AB'ye girmeliyiz diyenlerin ilk tercih nedeni ekonomik kalkınma olurken, AB'ye girmemeliyiz diyenlerin ise bağımsızlığı kaybetme kaygısı yaşadıkları tespit edildi.

AB'YE ÜYE OLMAK İSTEMEYENLER, TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ TEHLİKEYE GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Türkiye AB'ye girmelidir diyenlerin yüzde 36,7'si, bu konuya ilişkin ekonomik istikrarın artacağını ve sürdürülebilir büyümenin sağlanacağını gerekçe gösterirken, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda standartların iyileşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 10,7 olarak seyretti. Türkiye'nin AB'ye girmemesi gerektiğini savunanların yüzde 24,5'i Türkiye'nin egemenlik bağımsızlığının zarar göreceğinden endişeli olduğunu öne sürerken, yüzde 15,5'lik kısım ise AB'nin dağılacağını düşündüğünü ifade etti.

"MERKEZ ÜLKE TÜRKİYE"

"Türkiye'nin konumu ile ilgili hangi ifade size en uygundur?" sorusuna cevap verenlerin yarıdan fazlası Türkiye'nin merkez ülke olduğunu düşünürken, her dört kişiden birinin Türkiye'yi Avrupa ülkesi olarak gördüğü belirlendi. Bu da Türkiye'nin son yıllarda uyguladığı bağlantısız ve çok yönlü dış politikanın topluma yansıdığını gösterdi. Dış politikanın merkez ülke anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini savunanların oranı da yüzde 62 düzeyinde seyretti. Ankete göre, katılımcıların yüzde 50,7'si Türkiye'nin Avrupa ülkesi olduğunu söylerken, yüzde 49,3'ü ise Türkiye'yi bir Avrupa ülkesi olarak görmediğini ifade etti.

YÜZDE 66'SI "TÜRKİYE HİÇBİR ZAMAN AB'YE ÜYE OLMACAK" DİYOR

Araştırmaya katılanların yüzde 66'sı Türkiye'nin hiçbir zaman AB'ye üye olamayacağını düşündüğünü belirtti. Bu fikri savunanların başında 18-24 yaş aralığı, lise mezunları ve erkekler gelirken, yüzde 20,6'lık dilim uzun vadede, yüzde 14'lük dilim ise kısa vadede üyeliğin gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

ŞANGAY ALTERNATİF DEĞİL

Katılımcılara yöneltilen, "Türkiye, AB'ye alternatif olarak Şangay Beşlisine üye olmalı mıdır?" sorusuna karşılık, kamuoyunda zaman zaman tartışılan ve AB'ye alternatif olarak Şangay'a dahil olma fikrinin toplumsal karşılığı bulunmadığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 61,1'lik kısmının olumsuz yanıt verdiği soruda, her on kişiden altısı, Şangay Birliğine karşı çıktığını ifade etti. Ayrıca, katılımcıların yüzde 90'lık oranla büyük bir çoğunluğu, AB'nin Türkiye konusunda adil yaklaşım sergilediğini düşünmediğini belirtirken, yüzde 10'luk kısım ise olumlu karşıladı.

Türkiye genelinde 2 bin kişinin katıldığı ve 21-24 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden 'Profil Bazlı Dijital Panel Araştırması' CAWI ile gerçekleştirildi.